Україна в ОБСЄ: Не можна передбачати, коли й де Кремль знову вчинить агресію

Після актів збройної агресії РФ проти Грузії та України багато держав почуваються значно менш захищеними, оскільки не можна передбачити, коли й де кремлівський режим знову застосує військову силу.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Цілковите зневажання Росією міжнародного права та власних зобов'язань істотно підірвали порядок, багатостороннє співробітництво і сприйняття безпеки в Європі та світі. Багато держав після актів збройної агресії РФ проти Грузії у 2008 році та України в 2014-му почуваються значно менш захищеними. Адже навряд чи можна передбачити, коли й де кремлівський режим прийме рішення про використання військової сили за межами кордонів РФ", - зазначив дипломат у промові стосовно пункту порядку денного, присвяченого 6-м роковинам анексії Росією Криму.

Очільник української місії при ОБСЄ наголосив, що захоплення Криму стало першим випадком у Європі після закінчення Другої світової війни, "коли з боку однієї держави було окуповано частину території та здійснено спробу анексії іншої держави". Своїми протиправними діями Росія порушила засади міжнародного права, на яких базуються відносини у сучасному світі і які є основою для підтримання миру і стабільності – принципи незастосування сили чи погрози силою, поваги до суверенітету й територіальної цілісності незалежних держав, а також непорушності кордонів.

"23 роки добросусідських відносин з Росією, які Україна намагалася розвивати після відновлення незалежності в 1991 році, нічого не важили для кремлівського режиму, котрий грубо порушив численні договори й угоди, сторонами яких були Україна та Росія", - наголосив Цимбалюк.

У цьому контексті він згадав Будапештський меморандум про гарантії безпеки України, в якому РФ зобов’язалася поважати кордони нашої держави та утримуватися від застосування сили проти її територіальної цілісності й політичної незалежності.

"Це порушення гарантій безпеки матиме довготривалий негативний вплив на зусилля щодо нерозповсюдження ядерної зброї", - додав український дипломат.

Звертаючись до присутніх іноземних делегацій, він підкреслив, що мир та безпеку не можна сприймати як належне: "Якщо їх порушено, то нам не треба задобрювати агресора і вдавати, ніби нічого не сталося".

"Небажання Росії дотримуватися правил - у поєднанні з відсутністю військових рішень щодо її дій як держави-окупанта - не повинно призвести до повного демонтажу європейського безпекового порядку. Нам потрібно зберегти єдність, у тому числі шляхом сильної та ефективної політики невизнання, режиму санкцій та використання всіх наявних механізмів і активів ОБСЄ. Ми повинні відновити повагу до міжнародного права. Якщо це означає підтримання та посилення багатопланового тиску на державу-агресора, то нам потрібно це зробити", - наголосив Євгеній Цимбалюк.