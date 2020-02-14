Росія не виконала жодного зобов'язання щодо безпеки на Донбасі – США в ОБСЄ

Україна виконала низку кроків у напрямку імплементації Мінських домовленостей, натомість Росія не виконала жодного свого зобов'язання щодо поліпшення безпекової ситуації на Донбасі.

Про це заявив заступник глави місії США при ОБСЄ Гаррі Кеміан під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Як зазначала посол Грау (спецпредставник голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі Гайді Грау – ред.) під час засідання Постійної ради минулого тижня, Україна зробила низку кроків у напрямку імплементації Мінських домовленостей. Київ прийняв та оновив закон про особливий статус і добросовісно веде переговори. Росія, втім, не виконала жодного свого зобов'язання з поліпшення безпекової ситуації на Сході України та залишається непоступливою під час переговорів про досягнення миру", - сказав американський дипломат.

Він заявив, що США закликають Росію проявити політичну волю заради припинення цього жахливого конфлікту.

Гаррі Кеміан наголосив, що Сполучені Штати повністю підтримують суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальні води.

"Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо спробу анексії Криму Росією. Ми приєднуємось до наших європейських та інших партнерів, підтверджуючи, що наші санкції, пов'язані з Україною проти Росії, залишаться в силі, доки Росія повністю не виконає свої мінські зобов'язання та не поверне Україні повний контроль над Кримом", - заявив він.

Фото: Helsinki Commission, Twitter