Разумков зустрівся зі спікером естонського парламенту
Про це Пиллуаас написав у своєму Twitter.
«Я мав задоволення сьогодні приймати в Рійгікогу Голову Верховної Ради України пана Д.Разумкова. У нас є фантастичні відносини між Естонією та Україною. Ми навіть плануємо посилити співпрацю між двома друзями. Естонія – за поновлення територіальної цілісності України!» - написав Пиллуаас.
Як повідомлялося, 25 лютого проходить дводенний офіційний візит Дмитра Разумкова до Естонії. Він уже зустрівся з Президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд, зі спікером естонського парламенту (Рійгікогу) Хенном Пиллуаасом, а також зустрінеться з міністром оборони Юрі Луйком та міністром закордонних справ Урмасом Рейнсалу.
Голова українського парламенту також відвідав Естонський центр систем електронного адміністрування E-Estonia.