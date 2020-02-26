Разумков зустрівся зі спікером естонського парламенту

Спікер естонського парламенту (Рійгікогу) Хенн Пиллуаас провів зустріч із Головою ВР Дмитром Разумковим, під час якої висловився за посилення дружньої співпраці двох країн та підтвердив необхідність поновлення територіальної цілісності України.

Про це Пиллуаас написав у своєму Twitter.

«Я мав задоволення сьогодні приймати в Рійгікогу Голову Верховної Ради України пана Д.Разумкова. У нас є фантастичні відносини між Естонією та Україною. Ми навіть плануємо посилити співпрацю між двома друзями. Естонія – за поновлення територіальної цілісності України!» - написав Пиллуаас.

Як повідомлялося, 25 лютого проходить дводенний офіційний візит Дмитра Разумкова до Естонії. Він уже зустрівся з Президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд, зі спікером естонського парламенту (Рійгікогу) Хенном Пиллуаасом, а також зустрінеться з міністром оборони Юрі Луйком та міністром закордонних справ Урмасом Рейнсалу.

Голова українського парламенту також відвідав Естонський центр систем електронного адміністрування E-Estonia.