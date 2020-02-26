Разумков відвідав центр адмінпослуг "е-Estonia"

Для створення “Держави в смартфоні” Україні важливо вивчати передовий досвід у цій сфері та імплементувати найкращі світові практики.

Про це Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав під час відвідання Центру систем електронного адміністрування «е-Estonia», повідомляє пресслужба Апарату ВР.

“Сьогодні Україна стрімко розвивається у сфері ІТ та діджиталу, в тому числі в державному секторі. Перед нами стоїть амбітне завдання - створити «Державу у смартфоні», де переважна більшість державних послуг надаватиметься онлайн. Тому нам важливо вивчати передовий досвід у цій сфері та імплементувати найкращі світові практики в Україні”, - зауважив спікер.

Разумков зазначив, що значна різниця між кількістю населення Естонії та України не означає, що українським розробникам буде набагато складніше створити подібну систему електронного урядування.

“Вже сьогодні ми робимо перші успішні кроки в Україні: запущено додаток «Дія», сервіс «еМалятко». Звісно, за дев’ять місяців ми не зможемо створити е-Україну, але впевнений, що з часом нам це вдасться”, - зауважив Голова ВР.

Разумков також наголосив, що Україна поступово перетворюється на електронну державу, і подібний процес є актуальним для всього світу.

“Рівень розвитку технологій 2005 року і 2020 - це абсолютно різні платформи, з яких ми починаємо рух до е-держави. Окрім того, ми вже маємо, з кого брати приклад і в кого навчатися, що також є плюсом для України”, - підкреслив спікер.

Як повідомлялося, Дмитро Разумков 25 лютого розпочав офіційний візит до Естонії.

Фото: iportal.rada.gov.ua