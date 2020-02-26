Бородянський оприлюднив зарплати керівництва МКМС за січень

Бородянський оприлюднив зарплати керівництва МКМС за січень

Укрінформ
Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський оприлюднив розмір зарплат керівництва міністерства за січень.

Про це він написав 26 лютого у своєму Telegram.

"Для всіх прихильників фейків, маніпуляцій та поширення неперевірених фактів повідомляю щодо розміру фактично отриманої заробітної плати керівництва МКМС за січень", - зазначив він.

Так, міністр культури, молоді і спорту фактично отримав заробітну плату в розмірі 11 653 грн, перший заступник міністра Анатолій Максимчук - 39 600 грн, заступник міністра Ірина Подоляк - 80 500 грн, заступник міністра Володимир Шумілін - 80 500 грн, заступник міністра Олексій Сівірін - 80 500 грн, заступник міністра Світлана Фоменко - 80 500 грн.

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"МКМС працює на принципах максимальної прозорості та відкритості і публікуватиме дані про зарплату керівництва щомісячно на офіційному сайті міністерства. Аби не поширювати фейки, достатньо користуватися офіційною інформацією, а не тиражувати брехню анонімних "джерел" та сайтів-"зливних бачків", - наголосив Бородянський.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Бородянський заявляв, що фахівцям на держслужбі слід пропонувати кращі умови, ніж у комерційних компаніях, а відтак рівень зарплат теж має бути відповідним.

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