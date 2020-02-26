Бородянський оприлюднив зарплати керівництва МКМС за січень

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський оприлюднив розмір зарплат керівництва міністерства за січень.

Про це він написав 26 лютого у своєму Telegram.

"Для всіх прихильників фейків, маніпуляцій та поширення неперевірених фактів повідомляю щодо розміру фактично отриманої заробітної плати керівництва МКМС за січень", - зазначив він.

Так, міністр культури, молоді і спорту фактично отримав заробітну плату в розмірі 11 653 грн, перший заступник міністра Анатолій Максимчук - 39 600 грн, заступник міністра Ірина Подоляк - 80 500 грн, заступник міністра Володимир Шумілін - 80 500 грн, заступник міністра Олексій Сівірін - 80 500 грн, заступник міністра Світлана Фоменко - 80 500 грн.

"МКМС працює на принципах максимальної прозорості та відкритості і публікуватиме дані про зарплату керівництва щомісячно на офіційному сайті міністерства. Аби не поширювати фейки, достатньо користуватися офіційною інформацією, а не тиражувати брехню анонімних "джерел" та сайтів-"зливних бачків", - наголосив Бородянський.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Бородянський заявляв, що фахівцям на держслужбі слід пропонувати кращі умови, ніж у комерційних компаніях, а відтак рівень зарплат теж має бути відповідним.