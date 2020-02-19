Гендиректор Укрпошти: Моя зарплата прив’язана до зарплати листоноші

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський сказав, що його щомісячна зарплата становить 836 тисяч гривень.

Про це він заявив у ефірі телеканалу "Україна.24", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Моя зарплата прив’язана до зарплати листоноші, тому це 200 разів мінімальна зарплата... 836 тисяч гривень на місяць", - сказав Смілянський на прохання журналіста назвати суму своєї зарплати.

Потім додав, що це "до штрафів і всього іншого".

На уточнення журналіста, чи є штрафи, відповів: "Аякже. Якщо ви керівник державного підприємства, один випадок по фінмоніторингу може коштувати 204 тисячі штрафу особисто на генерального директора, а я сплатив останній квартал штраф, бо ми на один день запізнилися по податках через комп’ютерні проблеми, тому це ж завжди всі рахують, скільки може бути".

"Я за те, щоб все в країні було чесно. Мені є дивно, що за 25 років жоден держслужбовець не скаржився на зарплату. Тобто в країні становилося гірше, в Конче-Заспі становилося краще, але ніхто не скаржився ніколи на зарплату", - зазначив Смілянський.

На уточнення, чому саме така сума зарплати, гендиректор Укрпошти відповів: "Це установлена постанова Кабінету міністрів України, як розраховується зарплата державних підприємств, згідно до розміру державних підприємств. Там має значення виручка, обсяг і кількість працівників".

Як повідомляли деякі ЗМІ, у фінансовому плані АТ "Укрпошта" вказано, що зарплата керівника Ігоря Смілянського цього року становитиме 1 млн 866 тис. 808 грн на місяць.