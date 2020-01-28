Смілянський каже, що дохід працівників Укрпошти зріс майже вдвічі

Середній оклад виробничого персоналу Укрпошти - листонош, водіїв, операторів сортувальників - становить 6400 грн.

Про це у коментарі журналістам сказав гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Середній дохід працівників на сьогодні складає 6400 грн. Коли я прийшов на цю посаду три роки тому, він складав 3400 грн. Тобто, практично вдвічі ми збільшили середній дохід працівників. Тому коли лунають з екранів незрозумілі для мене цифри, бо мінімальна зарплата в країні 4723... Укрпошта - державна компанія і суворо дотримується законодавства. Середній оклад працівників лише виробничого, а це листоноші, оператори, водії, сортувальники, без менеджменту, адміністративного персоналу, в середньому по країні станом на грудень 2019 року складає 6400 грн”, - заявив Смілянський.

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Він зауважив, що з 2011 по 2014 рік середній темп зростання доходів Укрпошти становив 4%. За даними, які навів Смілянський, на момент призначення його головою Укрпошти у 2016 році дохід Укрпошти становив 4,6 млрд, зараз, за підсумками 2019 року - 8,3 млрд грн. За 2016 рік Укрпошта відправила 46 тисяч експрес-посилок, зараз за день Укрпошта відправляє 48 тисяч посилок. Нині, за словами Смілянського, Укрпошта комп’ютеризувала всі відділення по Україні, тоді як у 2016 році з 11,5 тисяч відділень лише 20% були комп’ютеризовані.

Як повідомляли деякі ЗМІ, у фінансовому плані АТ “Укрпошта” вказано, що зарплата керівника Ігоря Смілянського цього року становитиме 1 млн 866 тис. 808 грн на місяць.