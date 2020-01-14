Голова Укрпошти запрошує журналістів обговорити його зарплату і пропонує парі

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський запросив журналістів обговорити свою заробітну плату 12 лютого 2020 року.

Про це він сказав під час медіазаходу у форматі мосту із регіонами, присвяченого проєкту закону “Про працю” №2708, що проходить в Укрінформі.

“Я всіх запросив до себе 12 лютого. Я покажу свою заробітну плату. Якщо там виявиться, що дійсно 2 млн гривень, то я за різницю між тим, що отримую, перерахую в 10 тисяч разів більше онкохворим дітям. Якщо виявиться, що це неправда, то всі, хто прийдуть, повинні перерахувати на користь дітей”, - сказав Смілянський, реагуючи на запитання журналістів щодо своєї заробітної плати.

На уточнення, наскільки перебільшили інформацію щодо його заробітної плати, Смілянський відповів: “Якщо скажу, то ніхто не прийде”.

Як повідомляли деякі ЗМІ, у фінансовому плані АТ “Укрпошта” вказано, що зарплата керівника Ігоря Смілянського цього року становитиме 1 млн 866 тис. 808 грн на місяць.

Водночас у Facebook Смілянський зазначив, що 7 лютого будуть готові дані щодо його зарплати за січень, і запросив представників ЗМІ 12 лютого до свого кабінету за адресою м.Київ, вул. Хрещатик, 22 для порівняння його базової зарплати за грудень і січень.