Гендиректор Укрпошти розповів, як побудувати ефективний бізнес в Україні

З існуючим в Україні законодавством, що регулює трудові правовідносини, неможливо побудувати сучасну компанію на кшалт Facebook, Apple чи Amazon.

Про це заявив герельний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський на прес-конференції в Укрінформі "Свобода, рівність, гідні умови. Які можливості українцям надає законопроєкт “Про працю”, організованої Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України з метою роз'яснення положень майбутнього закону.

"Я хочу підтримати Міністерство економіки, що потрібно осучаснити наші трудові відносини. Якщо ми цього не зробимо, ми втратимо кращих наших працівників за кордон. На сьогодні кращі нас залишають. А треба зробити так, щоб кращим ми мали змогу краще платити, і щоб вони залишалися", - наголосив Смілянський.

Він підкреслив, що трудове законодавство в Україні є неефективним з точки зору сучасних технологій і затратне - з точки зору витрачання коштів. Наприклад, лише для оформлення працівникам відпусток, Укрпошта щороку витрачає 300 тис. сторінок паперу.

"В Укрпошті працює майже 70 тис. працівників, ми - другий роботодавець в Україні, і тільки на оформлення відпусток ми кожен рік використовуємо 300 тис. сторінок паперу, бо кожен повинен написати від руки заяву на відпустку. Я повинен написати наказ. Це 300 тис. сторінок, які ми зберігаємо 75 років. Тому, що коли ви підете на пенсію, ми повинні все це перерахувати", - розповів очільник Укрпошти.

Крім того, у підприємства виникають проблеми через чинні процедури звільнення працівників.

"Уявіть, в Укрпошті відділення знаходяться в найвіддаленіших куточках країни. І людина має право звільнитися в той же день (коли написала заяву - ред.). От мені як туди в той же день доставити трудову книжку? А інакше це порушення трудового законодавства, приїде комісія і випише мені штраф.

Це не сучасні відносини. Таким чином Amazon не збудуєш. Ми всі бажаємо побудувати сучасну державу. Мені дійсно хотілося б, щоб ми справді осучаснили всі ці відносини. І всі ці кошти, які ми заощадимо, ми пустимо на зарплати працівників. Саме для того, щоб вони залишилися в цій державі, а ми не витрачали кошти на папір", - наголосив Смілянський.

Як повідомлялось, на початку січня 2020 року на сайті Верховної Ради оприлюднено текст законопроєкту №2708 «Про працю».

Законопроєкт «Про працю» складається з десяти глав (98 статей). Як зазначено у пояснювальній записці, до проєкту Закону «Про працю» повністю інкорпоровані норми законів "Про оплату праці”, "Про відпустки”.

Порівняно із чинним трудовим законодавством, документ додатково містить норми щодо:

порядку укладення обов’язкового письмового трудового договору та різних видів строкових трудових договорів;

визначення на законодавчому рівні поняття трудових відносин та ознак їх наявності;

врегулювання гнучких форм організації праці, надомної, дистанційної праці та праці домашніх працівників;

виплати грошової компенсації за кожен день зменшення строку попередження при розірванні трудового договору;

посилення захисту прав працівників у разі порушення строків виплати заробітної плати;

впровадження нових підходів до врегулювання індивідуальних трудових спорів, зокрема на основі процедур медіації;

унормування процедури організації та проведення страйків, поширення норм колективних договорів та угод.