Укрпошта шукає оцінювачів для 800 об'єктів своєї нерухомості

АТ "Укрпошта" шукає через ProZorro компанії для проведення незалежної оцінки нерухомого майна, зокрема компанія має намір реалізувати 800 об'єктів нерухомості площею 132 тис. кв. м.

Про це повідомляється на сайті "Укрпошти".

"Укрпошта оголосила відкритий тендер на закупівлю послуг з незалежної оцінки нерухомого майна для визначення справедливої ринкової вартості 800 об'єктів нерухомості площею 132 тис. кв. м", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це — непрофільні об’єкти або ті, що не використовуються у господарській діяльності компанії. Зокрема, до цієї групи об’єктів входять 17 баз відпочинку, або будівлі, що знаходяться в аварійному стані, чи об’єкти, де взагалі є лише фундамент.

«В Укрпошти 1,3 мільйона квадратних метрів нерухомості й багато її знаходиться в центрах великих міст або на березі Чорного моря, де велика вартість землі. І 10% цих об’єктів непридатні для ефективного використання, що зовсім не сприяє розвитку Укрпошти як логістичної компанії. Більше того, кожен рік ми витрачаємо майже 10 млн грн на їх утримання. Ці ресурси повинні працювати на компанію, а не приносити збитки», - прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Отримані від продажу нерухомості гроші компанія планує інвестувати в інфраструктуру і будівництво нових автоматизованих сортувальних центрів.

Визначена оцінювачем вартість об’єктів буде використана в якості стартової, а продаж нерухомості буде здійснюватися виключно на конкурентних засадах через проведення відкритих електронних аукціонів у системі ProZorro.

Із умовами тендеру на придбання послуг з оцінювання та переліком об’єктів можна ознайомитися на сайті ProZorro.

Як повідомлялося, продаж непрофільного майна Укрпошти став можливим після ухвалення Верховною Радою змін до закону про перелік державних компаній, що не підлягають приватизації, та вилучення із цього списку Укрпошти.