Укрпошта забезпечить доставку пенсій та субсидій у 2020 році - Криклій

АТ «Укрпошта» забезпечить доставку пенсій та субсидій у 2020 році завдяки рішенню Кабінету міністрів.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Facebook.

"Понад 4 млн українців, зокрема, понад 800 тисяч людей з інвалідністю отримують пенсії та грошові виплати через Укрпошту. Завдяки сьогоднішньому рішенню уряду, Укрпошта забезпечить доставку пенсій та субсидій у 2020 році", - написав Криклій.

Він пояснив, що уряд встановив новий тариф на послугу Укрпошти з виплати і доставки пенсій та грошових допомог.

"Чинні тарифи не змінювалися впродовж 15 років і на сьогодні не забезпечують покриття фактичних витрат АТ «Укрпошта» за надання послуги. Нові фіксовані тарифи дозволять Укрпошті утримувати багатотисячну мережу відділень та забезпечувати надання всіх необхідних сучасних послуг на території всієї країни, зокрема, в сільській місцевості, де мешкає понад 15 млн українців", - пояснює міністр.

Він також зауважив, що з 1 січня 2020 року вартість послуги у місті становитиме 1,15% від суми відповідної виплати, у селі та селищі міського типу – 2,3%.

Крім того, Криклій наголосив, що команді Укрпошти під керівництвом Ігоря Смілянського вже багато вдалося: стале зростання доходів; комп’ютеризація відділень; впровадження нових діджитальних рішень; істотне покращення якості наданих послуг та міжнародне визнання.

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Міністр акцентував, що Укрпошта також забезпечила чітке та відповідальне виконання такої соціально важливої функції, як доставка пенсій і грошових виплат кожному громадянину у найвіддаленіші куточки нашої країни.

"Але не варто забувати, що Укрпошта – велика інфраструктурна компанія, яка конкурує на ринку поштово-логістичних послуг, де умови мають бути рівними для всіх", - додав міністр.

Криклій впевнений, що позитивні зміни від прийняття економічно доцільного тарифу на доставку пенсій разом з впровадженням пересувних відділень та ухвалення відповідного закону для переходу на поштові рахунки вже дуже скоро відчують всі українці.

Як повідомлялося, у липні 2019 року керівник Укрпошти Ігор Смілянський заявляв, що компанія буде здійснювати доставку пенсій з 1 січня 2020 року лише за умови прийняття економічно обґрунтованого або ринкового тарифу, оскільки діючий був збитковим. Смілянський наголошував на необхідності перегляду тарифу на доставку пенсії, який залишався незмінним з 2004 року.

У 2018 році після заяв про закриття відділень і звільнення листонош і особистого втручання п'ятого президента України Петра Порошенка, Укрпошта отримала від Пенсійного фонду 500 млн грн на покриття збитковості тарифу.

Укрпошта надає свої послуги на 100% території України, маючи 11 000 відділень та понад 30 000 листонош. Дохід Укрпошти протягом останніх 3 років збільшився із 4 до майже 8 млрд грн.

Наразі вартість послуги у місті становить 0,79% суми пенсійних виплат та 1,56% - у сільській місцевості.