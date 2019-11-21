Газетярі знову вимагають звільнити гендиректора Укрпошти

Учасники ініційованої НСЖУ Всеукраїнської наради редакторів звернулися до Кабміну з проханням провести незалежний аудит тарифів "Укрпошти" та розглянути питання про звільнення гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського.

Нарада відбувалася у Будинку профспілок України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“За п’ять років тарифи на передплату і доставку періодики зросли більш як у 4 рази. Це призвело до падіння накладів газет і навіть до припинення друку низки видань – як місцевих, так і загальноукраїнських. Останнє підвищення тарифів "Укрпошти", яке сталося у вересні цього року робить газети недоступними для сотень тисяч читачів. Така політика поштового монополіста знищує друковану пресу. Уряд має невідкладно призначити незалежний аудит тарифів "Укрпошти" для вгамування апетитів керівництва поштового відомства, у складі якого десятки офіційних мільйонерів ”, - йдеться у зверненні.

Всеукраїнська нарада редакторів національних та регіональних газет/ Фото: Володимир Тарасов

У своєму зверненні газетярі зазначають, що багатьом незалежним місцевим газетам доводиться працювати в умовах тиску з боку місцевої влади, вузькому рекламного ринку, а доходи читачів не дозволяють підняти вартість видань до економічно обґрунтованих.

Крім того, редактори наголошують, що закриття поштових відділень на селі, постійне підвищення тарифів, скорочення листонош,зміна в односторонньому порядку маршрутів і графіку доставки робить газети залежними від пошти, а не від читача.

Також у своєму зверненні Всеукраїнська нарада редакторів звертає особливу увагу на становище друкованих ЗМІ на сході України, де газети часто стають єдиним джерелом достовірної місцевої інформації.