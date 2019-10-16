Кабмін призначив голову Держспецзв'язку

Уряд призначив Валентина Петрова головою Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук сказав на брифінгу за підсумками засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми призначили голову Держспецзв'язку. Це Валентин Петров — професійна нормальна людина. У нього випробувальний термін два місяці. Ми із ним поговорили і я дуже чітко поставив ряд задач, які він має виконати за наступні два місяці”, - сказав Гончарук.

За його словами, Кабінет Міністрів України також призначив заступником міністра енергетики та захисту довкілля Станіслава Ковалевського. Також призначено двох заступників Фонду державного майна Юлію Бєлову та Тараса Єлейка.

Уряд також схвалив призначення Юрія Тарасюка головою Коростенської районної державної адміністрації Житомирської області, а також погодив призначення Юлія Костюніна заступником голови у Донецьку обласну державну адміністрацію.

Учасники засідання підтримали оголошення конкурсу на зайняття посади державного секретаря МОЗ, продовжили до 17 жовтня строк проведення конкурсів на посади голів Держекспортконтролю, Держгеокадастру, Держлісагентства та до 22 жовтня - Укрінфрапроекту.

Крім того, КМУ тимчасово поклав виконання обов'язків директора Державного підприємства "Одеський морський торговельний порт" на Олексія Маськовського.

Читайте також: Кабмін утворив комісію з питань захисту бізнесу

Як повідомляв Укрінформ, 12 жовтня Кабінет Міністрів України звільнив Леоніда Євдоченка з посади голови Держспецзв'язку, яку він обіймав із 2015 року.

Раніше Валентин Петров обіймав посаду керівника служби з питань інформаційної безпеки апарату Ради національної безпеки і оборони України під час президентства Петра Порошенка.

Станіслав Ковалевський був співзасновником ТОВ "Мета Лімітед", директором ТОВ "ТД "Енерговугілля" і очолював донецький філіал "Екойл".

Юлій Бєлов працював директором департаменту організаційного розвитку та розвитку персоналу "Укрпошти", а Тарас Єлейко - керівником департаменту продажу активів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.