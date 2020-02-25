ЄСПЛ відхилив апеляцію України щодо закону про люстрацію

Європейський суд з прав людини вирішив не розглядати у своїй Верхній палаті апеляційне оскарження по справі щодо порушення законом України про очищення влади (люстрацію) Європейської конвенції з прав людини. Відтак рішення по цій справі остаточно набуло чинності.

Про це оголосили у вівторок у ЄСПЛ, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«На своєму засіданні 24 лютого панель Великої палати у складі п'яти суддів вирішила передати (на апеляційний розгляд Верхньої палати – ред.) одну справу та відхилити запити відносно інших дев'яти справ», - повідомили у Суді.

Зокрема, апеляційне оскарження уряду України відхилено й відносно справи «Полях та інші проти України», що стосується відповідності Європейській конвенції з прав людини Закону України «Про очищення влади» (люстрацію).

Читайте також: Венеціанська комісія розкритикувала судову реформу в Україні

Відтак, рішення по цій справі набуло статусу остаточного.

Як повідомляв Укрінформ, 17 жовтня 2019 року було оголошено рішення ЄСПЛ по справі «Полях та інші проти України» (заяви № 58812/15, 53217/16, 59099/16, 23231/18 та 47749/18). Вона стосувалася звільнення п’ятьох державних службовців відповідно до Закону України «Про очищення влади» (люстрацію) 2014 року».

За цією справою суд одноголосно встановив порушення статті 6 § 1 (право на справедливий суд) Європейської конвенції з прав людини у зв’язку з занадто тривалим розглядом справ заявників на національному рівні та порушення статті 8 (право на повагу до приватного життя) Конвенції.

Суд також вирішив, що закон про очищення влади застосовується до дуже широкого кола осіб і призвів до звільнення заявників лише на тій підставі, що вони займали посади на державній службі упродовж більш ніж року за часів президентства Януковича або на підставі зайняття посад у Комуністичній партії до 1991 року.

Отже, вказаний закон не зважав на особисту роль, яку відігравали заявники, а також на те, чи були вони особисто пов’язані з будь-якою недемократичною діяльністю, що мала місце в період правління колишнього президента.

У цьому відношенні український закон про очищення влади відрізняється від процедур люстрації, які були запроваджені в інших державах Центральної та Східної Європи і які були більш цільовими і вузько спрямованими.

У вересні 2014 року Верховна Рада України ухвалила закон «Про очищення влади» (люстрацію). Ним забороняється займати певні високі посади на державній службі особам, які обіймали сукупно не менше одного року визначені законом посади на державній службі у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року.

Конституційний суд України визнав закон про люстрацію відповідним Конституції.

Нині у Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади» перебувають 893 особи.