Венеціанська комісія розкритикувала судову реформу в Україні

Європейська комісія за демократію через право (Венеціанська комісія) вважає, що внесені поправки до законодавства України щодо судоустрою становлять загрозу стабільності та незалежності судової системи.

Про це йдеться в ухваленому у п'ятницю рішенні комісії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Експерти з конституційного права Венеціанської комісії сьогодні ухвалили висновок, що деякі зміни до законодавства України стосовно Верховного суду та органів суддівського урядування, які запроваджують низку радикальних змін у судовій системі, викликають глибоке занепокоєння», - заявили у комісії.

Зокрема, на думку експертів, низка норм ухваленого 16 жовтня 2019 року Закону "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування" становить загрозу стабільності і незалежності у цій сфері.

Водночас Венеціанська комісія привітала той факт, що два органи судового урядування були зближені, і, що проєкт щодо розповсюдження дії Закону про очищення влади (люстрацію) на голів ВККС та Державної судової адміністрації, який діяли між 2013 та 2019 роками, був відкинутий.

Вона також позитивно відзначила, що урядова більшість, як видається, буде відкритою до подальших змін у судовій системі з метою усунення недоліків у новому законодавстві.

Як повідомляв Укрінформ, Венеціанська комісія отримала запит щодо оцінки запропонованих в Україні законодавчих змін у сфері судочинства. Відповідний запит направив минулого тижня моніторинговий комітет Парламентської асамблеї Ради Європи.

1 жовтня генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич у листі до міністра закордонних справ України Вадима Пристайка висловила занепокоєння щодо законодавчих пропозицій з проведення судової реформи в Україні, які можуть обмежити незалежність судочинства. Йдеться про проєкт закону №1008 ««Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування», ухвалений Верховною Радою у першому читанні.

В Україні 7 листопада набув чинності закон “Про внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування”, який Верховна Рада ухвалила 16 жовтня. Президент підписав його 4 листопада.

Закон запроваджує новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, за яким призначення на посади членів ВККС здійснюватиметься Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу. При цьому склад ВККСУ скоротиться з 16 до 12 членів.

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Також закон передбачає скорочення складу Верховного суду вдвічі - до 100 суддів.

Окрім того, закон розширює категорії посад, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади (люстрації). Так, вона поширюватиметься на керівників ВККС і Державної судової адміністрації, які обіймали свої посади не менше ніж рік у період від 21 листопада 2013 року до 19 травня 2019 року.

Як повідомлялося, Верховний суд 25 жовтня звернувся до Президента Володимира Зеленського з проханням ветувати Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування".

У зверненні, зокрема, зазначається, що пленум Верховного суду вважає ухвалений закон таким, що формує потенційні загрози незалежності всіх суддів, а набуття його чинності призведе до посягання на їхню незалежність, а це матиме негативний вплив на дію верховенства права як на невід’ємну складову правової держави.