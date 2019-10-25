Верховний суд проситиме Зеленського ветувати законопроєкт про судову реформу

Верховний Суд звернеться до Президента Володимира Зеленського з тим, щоб він наклав вето на законопроєкт № 1008 «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського самоврядування».

Законопроєкт передбачає перезавантаження Верховного Суду та скорочення кількості суддів з 200 до 100.

За відповідний проєкт звернення під час пленуму Верховного Суду у п’ятницю проголосувало 160 суддів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

У зверненні, зокрема, зазначається, що пленум Верховного Суду вважає законопроєкт №1008 таким, що формує потенційні загрози незалежності всіх суддів, а набуття його чинності призведе до посягання на їх незалежність. А це матиме негативний вплив на дію верховенства права як на невід’ємну складову правової держави.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 1008, який передбачає скорочення кількості судді Верховного Суду з 200 до 100, запроваджує новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, створює при Вищій раді правосуддя комісію доброчесності та етики, а також розширює список посад, на які поширюється люстрація.