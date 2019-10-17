Голова ВСУ: Я не вважала би те, що відбувається, судовою реформою

Судова реформа, яку здійснює чинна влада, може знищити незалежність судової системи та надмірно її завантажить.

Про це голова Верховного Суду Валентина Данішевська сказала в інтерв'ю Радіо Свобода.

«Я не вважала би те, що відбувається, судовою реформою. Тому що судовій реформі повинен передувати, як мінімум, аналіз того, що вже зроблено, які проблеми існують, побачити декілька альтернатив вирішення цих проблем, а потім у співпраці з судовою гілкою влади знайти найкращі шляхи, щоб подолати виклики, які існують, і покращити судочинство, а не навпаки – створити умови для того, щоб судова система не змогла надати суспільству очікувані послуги», - заявила Данішевська.

За її словами, зараз у судах не вистачає 2 тисячі суддів, у більшості судів працює лише третина від належного складу, і скорочення суддівського корпусу призведе до того, що люди ще довше чекатимуть рішень.

Те саме стосується Верховного Суду, зазначила Данішевська: «Зменшується кількість суддів вдвічі. Це при тому, що на розгляді у ВСУ знаходиться величезна кількість справ. Ті, які ми отримали від своїх попередників, від тих, хто раніше розглядав касаційні скарги».

Окрім того, як поінформувала Данішевська, до ВСУ щодня надходить 360 звернень.

«Те, що відбувається з судовою системою, з судами, такий шалений тиск, який чиниться на суд, не дає мені можливості прогнозувати, що буде далі. Вплив йде не лише через закон. Залякування суддів, залякування Вищої ради правосуддя перезавантаженням може призвести до будь-яких результатів», - резюмувала голова Верховного Суду.