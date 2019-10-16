Порошенко назвав закон про перезапуск судової реформи "атакою" на систему

Експрезидент Петро Порошенко вважає закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування", ухвалений сьогодні, "атакою" на судову систему України.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогоднішня атака на судову систему України – голосування за, де-факто, скасування судової реформи та незалежності Верховного суду – дивним чином збіглася з оприлюдненим вчора рішенням Лондонського суду, коли Приватбанк виграв у колишніх власників", - зазначив Порошенко.

Він додав, що дуже не хотів би, щоб українці змушені були шукати правду тільки за кордоном – у Панамі чи Лондоні. "Лише два останні приклади: Лондон, який захищає інтереси України у питанні з колишнім власником Приватбанку, та Панама, яка порушила справу проти Портнова", - додав політик.

Як повідомляв Укрінформ, раніше 16 жовтня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування" (законопроєкт №1008). Ухвалений закон передбачає внесення змін до законів "Про судоустрій і статус суддів", "Про очищення влади" та "Про Вищу раду правосуддя".

Закон, зокрема, визначає необхідність скоротити склад Верховного суду до 100 суддів, при цьому їхні посадові оклади зменшаться із 75 до 55 прожиткових мінімумів, тобто зі 145 тис. 200 грн до 106 тис. 480 грн.

Документ також передбачає створення Вищою радою правосуддя комісії з питань доброчесності та етики, яка забезпечить дотримання членами ВРП та ВККС високих критеріїв доброчесності та професійної етики.

Вищу кваліфікаційну комісію суддів пропонується зробити колегіальним органом. Водночас законом передбачено скоротити кількість членів ВККС із 16 до 12, яких за результатами конкурсів призначатиме Вища рада правосуддя.

Окрім того, закон розширює категорії посад, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади (люстрації). Так, вона поширюватиметься на керівників ВККС і Державної судової адміністрації, які обіймали свої посади не менше ніж рік у період від 21 листопада 2013 року до 19 травня 2019 року.

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич 1 жовтня у листі до міністра закордонних справ України Вадима Пристайка висловила занепокоєння щодо законодавчих пропозицій з проведення судової реформи в Україні, які можуть обмежити незалежність судочинства. Ішлося про проєкт закону №1008. Генсек РЄ зазначала, що законопроєкт запроваджує широкомасштабні зміни, які "можуть призвести до значних наслідків для незалежності судової системи, особливо щодо статусу, кваліфікаційних вимог до суддів та пов'язаних з цим процедур".

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В Євросоюзі підтримали позицію Пейчинович-Бурич, яка розкритикувала законодавчі ініціативи щодо судової реформи в Україні. Про це у Twitter написав голова делегації ЄС в Україні посол Матті Маасікас.

15 жовтня три найбільші бізнес-асоціації України висловили занепокоєння щодо запропонованих змін до відбору суддів та складу Верховного суду, викладених у проєкті закону №1008.