Данілов каже, що вірить в успішність виборів на окупованому Донбасі на 50%

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що вірить у реальність проведення виборів на окупованих частинах Донецької та Луганської областей на 50%.

Про це Данілов сказав в інтерв'ю LIGA.net.

Данилов спростував твердження колишнього спецпредставника США з питань України Курта Волкера про односторонній відвід українських військ на лінії розмежування.

«Я з великою повагою ставлюся до пана Волкера, але розведення відбувається лише за умови взаємності. Якщо одна сторона не відходить, то й інша теж. Інша справа, що Волкер не вірить у те, що будуть проведені вибори, і він це говорить на 100%. Я можу сказати, що теж у це не вірю, але на 50%. Я хотів би, щоб ми встигли цього року, по-перше, - поставити наших прикордонників на нашому українському кордоні, по-друге - організувати спільне патрулювання територій з членами місцевих громад. Цей досвід уже був у Хорватії. Він був різний. Я не можу сказати, що в групах по четверо людей не було певних суперечок. Але ми маємо до цього наполегливо йти», - вважає Данілов.

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Відповідаючи на запитання щодо можливості проведення місцевих виборів восени, Данілов заявив: «Вибори мають проходити лише за умови дотримання Конституції України. У нас є ЦВК, є чітка процедура. Чи встигнемо ми це зробити? Я хочу, щоб встигли. Щоб ми прийшли до мирного життя. Я дуже-дуже цього хочу».