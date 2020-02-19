Колишній спецпредставник США з питань переговорів щодо України Курт Волкер не вірить у появу спільних патрулів на Донбасі.

Такою думкою він поділився у своєму першому після відставки інтерв’ю Європейскій правді.

«Сама по собі пропозиція Зеленського про спільне патрулювання не позбавлена сенсу – навпаки, вона цілком логічна. Але я не вірю, що ці патрулі з’являться», - сказав він.

Волкер не вважає, що Росія, а передусім Путін, нині прихильні до того, щоби досягти будь-якої домовленості щодо Донбасу.

«Найімовірніший сценарій – що окупація Донбасу продовжиться, Путін буде продовжувати говорити, що «їх там немає», і створюватиме постійні проблеми та тиск на Київ», - сказав Волкер.

За словами ексспецпредставника США, Вашингтон доклав чимало зусиль, щоби зрозуміти наміри Росії, і висновок такий: «Кремль не планує нічого змінювати. І це стосується не лише Донбасу».

«І ми, на жаль, втратили можливість змінити цю ситуацію, бо США самоусунулися від процесу через процедуру імпічменту. На жаль, це суттєво знизило тиск на Росію», - сказав Волкер.

Крім того, як зазначив дипломат, дії Німеччини і Франції у Нормандському форматі додали Росії чимало простору для маневру.

«І саме через це ми ще довго не побачимо змін на Донбасі», - підсумував Волкер.

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Як повідомлялося, колишній спецпредставник США з питань переговорів щодо України Курт Волкер вважає, що принципових змін на Донбасі досягнуто не було. Такими змінами мало би стати виведення російських військ чи розпуск так званих «народних республік».

Раніше Президент України Володимир Зеленський під час виступу на «Українському ланчі» в Мюнхені заявив, що ситуацію на Донбасі у разі підготовки місцевих виборів можуть контролювати спільні патрулі українського МВС, представників тимчасово окупованих територій та ОБСЄ.