Волкер не бачить принципових змін на Донбасі - лише "маленькі кроки"

Спецпредставник США з питань переговорів щодо України Курт Волкер вважає, що принципових змін на Донбасі досягнуто не було.

Такою думкою Волкер поділився у своєму першому після відставки інтерв’ю Європейській Правді, відповідаючи на питання чи бачить він успіхи щодо Донбасу.

«Небагато, але дещо є. Це і полагоджений міст у Станиці Луганській, і питання стабільного постачання води, де є певний прогрес, і виведення важкого озброєння з кількох точок, і невеличке поліпшення гуманітарного доступу, і, звісно ж, обмін ув’язненими», — сказав він, підкресливши, що "все це – маленькі кроки".

На думку Волкера, принципових змін на Донбасі не відбулося. Такими змінами мало би стати виведення російських військ чи розпуск так званих «народних республік».

Як відомо, у 2019 році у зв’язку з імпічментом Дональда Трампа Волкер погодився дати свідчення в Конгресі та відразу пішов з посади спецпредставника США з питань переговорів щодо України задля уникнення конфлікту інтересів.

Як відомо, з липня 2017 року Курт Волкер працював спецпредставником США з питань України. Він також був неофіційним зв’язковим між тодішньою українською владою та Кремлем. У 2019 році у зв’язку з імпічментом Дональда Трампа Волкер погодився дати свідчення в Конгресі та відразу пішов з посади для уникнення конфлікту інтересів.