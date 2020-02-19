Росія більше хоче контролю над владою у Києві, ніж розпаду України - Волкер

Окуповуючи Донбас та Крим, Росія мала стратегічну мету, найбажанішим варіантом досягнення котрої є контроль над владою в Києві, а не розпад України.

Про це заявив колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер у своєму першому після відставки великому інтерв’ю Європейській правді у Мюнхені.

"Росія має стратегічну мету, яка ще не досягнута, – їй потрібно, щоб у Києві з’явилася влада більш догідлива і послужлива для Москви… Або щоб Україна розпалася. Але я вважаю, що більш бажаний для Росії варіант – це контроль", — сказав він.

Волкер упевнений, що цього не станеться: "Я упевнений у цьому, бо бачу, як змінилася Україна", — підкреслив ексспецпредставник США.

За словами Волкера, Україна стала сильнішою: в країні відбулися демократичні вибори та мирна зміна влади. Крім того, зростає економіка. "Українська армія стала незрівнянно сильнішою, ніж була шість років тому. Ви почали отримувати летальну зброю від США. У вас є чітка міжнародна підтримка", - зазначив дипломат.

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Як відомо, з липня 2017 року Курт Волкер працював спецпредставником США з питань України. Він також був неофіційним зв’язковим між тодішньою українською владою та Кремлем. У 2019 році у зв’язку з імпічментом Дональда Трампа Волкер погодився дати свідчення в Конгресі та відразу пішов з посади для уникнення конфлікту інтересів.