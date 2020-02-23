Рішення залишитися в Нових Санжарах узгоджувалося з Гончаруком і Зеленським - Скалецька

Рішення міністра охорони здоров'я України Зоряни Скалецької залишитися в медцентрі у Нових Санжарах, де проходять обсервацію громадяни, евакуйовані з міста Ухань (Китай), було узгоджено з керівництвом країни.

Про це розповіла міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька в інтерв'ю Deutsch Welle.

"Це була ідея (залишитися в Нових Санжарах - ред.), скоріше не робоча, а творча. Але через деякий час вона перестала бути просто ідеєю, а трансформувалася в рішення... Ідея виходила від нас. А всі питання, пов'язані з подальшим її втіленням, ми, звичайно, узгоджували спочатку з Прем'єром, а потім і з Президентом", - сказала Скалецька.

Вона заявила, що ставиться критично до шоу і "навіть зайве включення в ефір, демонстрація того, як я живу, відволікає від реального процесу".

"Для мене реальний процес - це контакти сьогодні з заступниками по Skype і телефонні розмови, які теж мали місце. Тому, з точки зору місця перебування, звичайно, комфортніше було б перебувати в Києві - у плані зустрічей, нарад і контактів. Але ми можемо обходитися Skype і телефоном", - заявила міністр.

Також вона підкреслила, що "ідея була показати людям впевненість у наших діях".

"Я думаю, що це приклад для тих, хто тут знаходиться. Це буде для них певним показником того, що про них думають, піклуються і роблять усе необхідне, якщо навіть я довіряю цим заходам і засобам. Зараз існують труднощі організаційного порядку з моїми візитами до евакуйованих", - акцентувала керівник міністерства.

Вона розповіла, що евакуйовані розміщені на другому і третьому поверхах будівлі. А міністр на четвертому поверсі.

"Епідеміологи суворо ставляться до питання контактів, і щоразу повинні бути враховані всі правила і процедури", - підкреслила Скалецька.

Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого в харківському аеропорту приземлився літак із 45 громадянами України та 27 іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю їх на автобусах перевезли в Нові Санжари на Полтавщині, де вони перебуватимуть на обсервації в медичному центрі Нацгвардії.

Жителі селища Нові Санжари і прилеглих населених пунктів з ночі перекривали дороги, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю. Між протестувальниками та поліцією сталися сутички.

Нові Санжари того дня відвідали міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, його перший заступник Сергій Яровий, керівник Національної поліції Ігор Клименко, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук та міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка вирішила провести два тижні в обсервації разом з евакуйованими.

Всього на обсервації перебувають 94 людини - включаючи екіпаж і супроводжуючих осіб.

Фото: facebook.com/zoryana.chernenko