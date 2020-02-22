США привітали Україну з прогресом у боротьбі проти корупції

США оцінили прогрес України в боротьбі з корупцією та запровадженні інституційних реформ, а також підтвердили прихильність мирному врегулюванню конфлікту на Донбасі, розв'язаного Росією.

Про це йшлося у Вашингтоні на зустрічі заступника держсекретаря США Стівена Бігуна з главою МЗС України Вадимом Пристайком.

"Незмінна підтримка США сьогодні вкрай важлива. Нові підходи відчуваються не лише в Києві - це надихає", написав у Twitter Пристайко.

Обговорив з Першим заступником Держсекретаря США Стівеном Бігуном повернення миру на Донбас, окупований Крим, нашу євроатлантичну інтеграцію та взаємодію у торг та військ сферах. Незмінна підтримка США сьогодні вкрай важлива. Нові підходи відчуваються не лише в Києві - це надихає pic.twitter.com/Gqbka5GyiL — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) February 21, 2020

"Заступник держсекретаря Бігун та міністр закордонних справ Пристайко обговорили обопільне прагнення до мирного врегулювання ситуації, пов'язаної з російською агресією в Україні", - повідомляє про зустріч Держдепартамент США.

У відомстві підкреслили, що американська сторона вітає чинний уряд України з прогресом у боротьбі проти корупції, а також із просуванням інституційних реформ.

"Сторони також обговорили можливості подальшої інтеграції з євроатлантичною спільнотою у військовій, інвестиційній та торговельній сферах", - підкреслили в Держдепі.

Читайте також: Пристайко і генсек ООН обговорили російську агресію проти України

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко перебуває з візитом у США. Напередодні він відкрив дебати Генасамблеї ООН, присвячені ситуації на тимчасово окупованих територіях України.