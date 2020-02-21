Росія має почати виконувати "Мінськ" та припинити агресію проти України - віцепрезидент ПА ОБСЄ

Росія має почати виконувати Мінські домовленості та припинити агресію проти України, яка триває вже понад 5 років.

Про це заявила заступник голови парламентської делегації Швеції, віцепрезидент Парламентської асамблеї ОБСЄ Маргарета Цедерфельт під час зимового засідання ПА ОБСЄ у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Російська агресія проти України триває вже п’ять років, п’ять довгих років. Ця тема є постійно предметом нашого обговорення", - наголосила шведська депутатка на початку свого виступу.

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Вона вказала на те, що у звітах Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ постійно повідомляється про порушення припинення вогню, що відбувається на щоденній основі, та обмеження свободи пересування місії. "Усе це та попереднє насильство певною мірою пов’язано з Росією", - заявила Цедерфельт.

Віцепрезидент ПА ОБСЄ зазначила, що Росія величезна країна з великим впливом, але також вона має і велику відповідальність.

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"І зараз настав час, щоб Росія, через п’ять років, почала виконувати Мінські домовленості, які вона підписала сама і не виконує. І настав час, щоб Росія почала поважати право України на свою територіальну цілісність", - наголосила Цедерфельт.