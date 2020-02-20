Австрія в ОБСЄ назвала ситуацію на Донбасі найбільшим викликом у регіоні

Австрія в ОБСЄ назвала ситуацію на Донбасі найбільшим викликом у регіоні

Укрінформ
Конфлікт в Україні залишається найбільшим викликом в регіоні ОБСЄ.

На цьому наголосив голова Національної ради (нижня палата парламенту) Австрії Фольфганг Соботка під час 19-ї зимової сесії Парламентської Асамблеї ОБСЄ у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Найбільшим викликом в регіоні ОБСЄ залишається криза у та навколо України", - заявив Соботка.

При цьому спікер парламенту Австрії фактично вказав на Росію як на сторону конфлікту на Донбасі, заявивши про "переговори між Києвом та Москвою".

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"Восени переговори між Києвом та Москвою вийшли з глухого кута: припинення вогню, обмін полоненими дали надію, але до міцного миру все-таки ще важкий шлях", - заявив Соботка.

Він наголосив, що дипломатичні зусилля для врегулювання конфлікту мають тривати, і до цього має долучатися і парламентський вимір ОБСЄ. "Метою має бути політичне рішення", - заявив австрійський політик.

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