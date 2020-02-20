Австрія в ОБСЄ назвала ситуацію на Донбасі найбільшим викликом у регіоні

Конфлікт в Україні залишається найбільшим викликом в регіоні ОБСЄ.

На цьому наголосив голова Національної ради (нижня палата парламенту) Австрії Фольфганг Соботка під час 19-ї зимової сесії Парламентської Асамблеї ОБСЄ у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Найбільшим викликом в регіоні ОБСЄ залишається криза у та навколо України", - заявив Соботка.

При цьому спікер парламенту Австрії фактично вказав на Росію як на сторону конфлікту на Донбасі, заявивши про "переговори між Києвом та Москвою".

"Восени переговори між Києвом та Москвою вийшли з глухого кута: припинення вогню, обмін полоненими дали надію, але до міцного миру все-таки ще важкий шлях", - заявив Соботка.

Він наголосив, що дипломатичні зусилля для врегулювання конфлікту мають тривати, і до цього має долучатися і парламентський вимір ОБСЄ. "Метою має бути політичне рішення", - заявив австрійський політик.