Україна готує на літню сесію ПА ОБСЄ резолюцію щодо агресії Росії

У ході зимової сесії ПА ОБСЄ, яка проходить 20-21 лютого у Відні, українська делегація вже збирає підписи іноземних колег на підтримку резолюції із засудженням агресії РФ проти України для прийняття документа на літній сесії ПА у Ванкувері.

Про це заявив у коментарі кореспонденту Укрінформу заступник голови делегації Верховної Ради України в ПА ОБСЄ Григорій Немиря.

"Наша делегація активно працює з нашими союзниками, колегами, які розділяють нашу оцінку щодо агресії РФ, ситуації на Донбасі та в Криму. І ми вже почали збирати підписи під проєктом резолюції, яку маємо намір представити разом з іншими колегами під час літньої сесії ПА ОБСЄ у місті Ванкувер (Канада)", - заявив він.

За словами нардепа, важливо вже зараз працювати над тим, що забезпечити "належну підготовку та широку підтримку вже на етапі подання проєкту резолюції, щоб це було не лише від української делегації, а була максимально велика підтримка з боку інших країн".

Мова йде про комплексну резолюцію з близько 20 пунктів.

"Вона присвячена агресії РФ проти України, питанням, пов’язаним з кричущими порушеннями міжнародного права, прав людини, як в анексованому Криму, так і на частині окупованого Донбасу. В резолютивній частині звертається увага на низку норм як міжнародного права, так і рішень міжнародних організацій, які були порушені Російською Федерацією", - сказав Немиря.

Він також повідомив, що у четвер на полях ПА ОБСЄ відбудеться зустріч української та американської делегацій, в ході якої відбудеться обмін думками з приводу допомоги Україні в подоланні наслідків та опору агресії РФ.

У п’ятницю пройде засідання загального комітету ПА ОБСЄ з політичних питань та безпеки. За словами Немирі, безумовно, під час загальної дискусії представники української делегації "також будуть звертати увагу на ситуацію в Україні, зокрема, пов’язану з триваючою агресією РФ".