Виступу Церетелі про окупацію Криму й Донбасу аплодували всі в ОБСЄ, крім росіян - Немиря

Виступ голови ПА ОБСЄ Георгія Церетелі на зимовій сесії Асамблеї, в якому згадувалася також війна на Сході України та незаконна окупація Росією Криму, усі присутні делегації зустріли оплесками, окрім російських депутатів.

Увагу на це в коментарі кореспонденту Укрінформу звернув заступник голови делегації Верховної Ради України в ПА ОБСЄ Григорій Немиря.

"Фактично у всіх виступах, які були сьогодні під час спільного засідання трьох загальних комітетів, йшлося про нелегальну анексію Росією Криму та окупацію частин Донецької та Луганської областей. Найбільш жорстко та чітко з цього питання висловився президент ПА ОБСЄ Георгій Церетелі. І я звернув увагу на те, що коли він закінчив свій виступ, то аплодував весь зал. Єдина делегація, яка сиділа мовчки і не аплодувала – була делегація РФ", - повідомив народний депутат.

Також він звернув увагу на те, що в ОБСЄ на рівні виконавчої інституції, яку, зокрема, представляє генсек Томас Гремінгер, "також говорили про окупацію Криму та Донбасу". "Пан Гремінгер також повідомив, що здійснить візит до України, і під час цього візиту відвідає Донбас. Це - важлива новина з точки зору приділення уваги, щоб ніхто не забував, що у 21-му столітті відбувається війна у центрі Європі", - заявив Немиря.

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Як повідомляв Укрінформ, голова ПА ОБСЄ Георгій Церетелі під час 19-ї зимової сесії Парламентської Асамблеї ОБСЄ у четвер у Відні заявив, що війна в Україні та незаконна окупація Росією Криму є визначальними у роботі Парламентської Асамблеї ОБСЄ вже більше 5 років.

Також він говорив про інші конфлікти, до яких причетна Росія, і які досі залишають неврегульованими, зокрема, про Придністровський конфлікт та окупацію частини території Грузії.