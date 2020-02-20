Голова ОБСЄ їде до Москви говорити про Донбас

Чинний голова ОБСЄ, прем’єр-міністр Албанії Еді Рама наступного тижня здійснить візит до Москви, під час якого буде обговорюватися конфлікт на Сході України.

Про це заявив заступник міністра європейських та закордонних справ Албанії Етьєн Джафай під час 19-ї зимової сесії Парламентської Асамблеї ОБСЄ у четвер у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Чинний голова ОБСЄ, наш прем’єр-міністр ближчим часом, на наступному тижні, відправиться в Москву для того, щоб почати дискусію та краще зрозуміти, що відбувається. На цій основі ми будемо готувати рішення та ймовірні альтернативні процеси", - заявив представник головуючої в ОБСЄ Албанії щодо конфлікту в Україні.

Він нагадав, що раніше Еді Рама відвідав Україну та побував, зокрема, на сході України, де "знайомився з обстановкою, зокрема, гуманітарною ситуацією в районах, охоплених конфліктом".

Джафай наголосив, що СММ ОБСЄ чудово працює, але "вона потребує певних умов та підтримки ресурсами для того, щоб у повному обсязі виконувати свої задачі".

Заступник глави МЗС Албанії також підкреслив важливість забезпечення політичної волі та багатостороннього підходу в процесу врегулювання конфлікту на Донбасі.

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"Албанія буде продовжувати дотримуватися підходу, який базується на діалозі", - додав він.