У Відні стартувала зимова сесія Парламентської Асамблеї ОБСЄ

У конгрес-центрі "Гофбург" у Відні 20 лютого розпочалася дводенна 19-та зимова сесія Парламентської Асамблеї ОБСЄ.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

Участь у заході беруть близько 300 депутатів, а також високопоставлені офіційні представники урядів країн-учасниць, міжнародних організацій та ОБСЄ.

Українську делегацію очолює Микита Потураєв, заступники – Артур Герасимов та Григорій Немиря.

Під час відкриття сесії відбудуться виступи президента Національної ради Австрії Вольфганга Соботки, президента ПА ОБСЄ Георгія Церетелі, заступника глави МЗС Албанії Етьєна Джафая від імені Албанського головування в ОБСЄ та генерального секретаря ОБСЄ Томаса Греммінгера.

Після цього пройде спільне засідання трьох загальних комітетів, після чого відбуватимуться окремі засідання кожного комітету. На їх засіданнях буде заслухано експертів, включаючи Верховного комісара ООН з прав людини, керівників інституцій ОБСЄ та представників урядів країн ОБСЄ. Учасники обговорять такі питання, як ефективне використання інструментів та механізмів ОБСЄ для вирішення затяжних конфліктів, вплив змін клімату на безпеку та багатостороннє співробітництво у сфері прав людини.

Заключне засідання трьох загальних комітетів включає спеціальну дискусію щодо боротьби з антисемітизмом, дискримінацією та нетерпимістю в регіоні ОБСЄ. На сесії також будуть представлені доповіді керівників останніх місій спостереження за виборами в Україні, Білорусі, Узбекистані та Азербайджані.

ПА ОБСЄ у Відні / Фото: Василь Короткий, Укрінформ

Як відомо, Парламентська асамблея ОБСЄ слугує форумом для парламентської дипломатії і парламентських дискусій, направляє своїх членів з метою керівництва місіями зі спостереження за виборами і зміцнює міжнародне співробітництво на підтримку зобов'язань у безпековій, політичній, економічній, екологічній та правозахисній сферах. Крім того, ПА розробляє і просуває механізми щодо запобігання та врегулювання конфліктів, сприяє розвитку демократичних інститутів у державах-учасницях і забезпечує транспарентність і підзвітність в ОБСЄ. На її щорічних сесіях формулюються широкі політичні рекомендації для урядового компонента Організації.