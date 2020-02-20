Генсек ОБСЄ: Планую скоро відвідати Київ і Донбас

Генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер ближчим часом здійснить візит до України, у ході якого, зокрема, здійснить поїздку на Донбас.

Про це Гремінгер сказав під час 19-ї зимової сесії Парламентської Асамблеї ОБСЄ у четвер у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Діючий голова ОБСЄ Еді Рама та голова ПА ОБСЄ Георгій Церетелі нещодавно здійснили візити в Київ, щоб запевнити у нашій твердій відданості надання підтримки процесу через ТКГ та СММ ОБСЄ. Я сам планую відвідати Київ та Донбас у найближчому майбутньому", - сказав Гремінгер.

Генсек ОБСЄ закликав спільно працювати над тим, щоб "підтримувати набраний темп" у питанні мирного врегулювання конфлікту в Україні.

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"Надзвичайно важливо, щоб ми використовували кожен шанс для досягнення мирного врегулювання кризи в Україні та навколо неї. Зараз ми маємо вікно можливостей, щоб забезпечити додатковий, суттєвий результат на шляху виконання Мінських домовленостей", - наголосив він.