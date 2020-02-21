ЄСПЛ у понеділок оголосить остаточне рішення щодо українського закону про люстрацію

Велика палата Європейського суду з прав людини оголосить остаточне рішення відносно оскарження відповідності закону України про очищення влади (люстрацію) Європейській конвенції з прав людини.

Рішення буде оголошене у понеділок, 24 лютого, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

Йдеться про справу Полях та інші проти України, рішення по якій ЄСПЛ виніс 17 жовтня 2019 року. Суд постановив, що закон України про очищення влади (люстрацію) порушує дві статті Європейської конвенції з прав людини. Але це рішення не набуло чинності, адже було оскаржене урядом України у тримісячний термін.

Відтак, у понеділок Велика палата ЄСПЛ ухвалить остаточне рішення на апеляцію по цій справі, і воно набуде чинності негайно після оприлюднення.

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Як повідомляв Укрінформ, 17 жовтня 2019 року було оголошено рішення ЄСПЛ по справі "Полях та інші проти України" (заяви № 58812/15, 53217/16, 59099/16, 23231/18 та 47749/18). Вона стосувалася звільнення п’ятьох державних службовців відповідно до Закону України "Про очищення влади" (люстрацію) 2014 року".

За цією справою суд одноголосно встановив порушення статті 6 § 1 (право на справедливий суд) Європейської конвенції з прав людини у зв’язку з занадто тривалим розглядом справ заявників на національному рівні, та порушення статті 8 (право на повагу до приватного життя) Конвенції.

Суд також вирішив, що закон про очищення влади застосовується до дуже широкого кола осіб і призвів до звільнення заявників лише на тій підставі, що вони займали посади на державній службі упродовж більш ніж року за часів президентства Януковича, або на підставі зайняття посад у Комуністичній партії до 1991 року.

Отже вказаний закон не зважав на особисту роль, яку відігравали заявники, а також на те, чи були вони особисто пов’язані з будь-якою недемократичною діяльністю, що мала місце в період правління колишнього президента.

У цьому відношенні український закон про очищення влади відрізняється від процедур люстрації, які були запроваджені у інших державах Центральної та Східної Європи і які були більш цільовими і вузько спрямованими.

У вересні 2014 року Верховна Рада України ухвалила закон «Про очищення влади» (люстрацію). Ним забороняється займати певні високі посади на державній службі особам, які обіймали сукупно не менше одного року визначені законом посади на державній службі у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року.

Конституційний суд України визнав закон про люстрацію відповідним Конституції.

Нині у Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення закону України "Про очищення влади" перебувають 893 особи.