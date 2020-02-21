Угорщина продовжить підтримувати Україну - Сіярто

Угорщина готова й надалі надавати Україні різноманітну допомогу та підтримувати її суверенітет і територіальну цілісність.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто на засіданні Генасамблеї ООН, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Ми, угорці, і надалі обстоюватимемо територіальну цілісність та суверенітет України. Ми продовжимо надавати економічну та гуманітарну підтримку й допомогу нашим українським друзям, вони можуть розраховувати на нас”, - зазначив Сіярто під час розгляду питання "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України"

Очільник МЗС Угорщини додав, що з 2014 року на різноманітну підтримку України його країна витратила 225 млн євро.

Сіярто також наголосив, що Угорщина зацікавлена, аби Україна була сильною, успішною та демократичною державою.