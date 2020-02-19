У комітеті Ради з нацбезпеки пояснили, чому зберуться без преси

Засідання комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки 19 лютого відбуватиметься в закритому режимі, оскільки передбачається розгляд інформації від Генштабу ЗСУ щодо загострення ситуації у зоні проведення Операції об'єднаних сил.

Про це журналістам повідомила заступниця голови профільного комітету Мар'яна Безугла перед початком засідання 19 лютого, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми не анонсували це засідання. Тобто якщо ми анонсуємо засідання на сайті, є акредитація засідання і кожен бажаючий може взяти участь. Сьогодні дещо специфічне засідання, оскільки ми заслуховуємо звіти щодо загострення, відповідно, воно проходить у закритому варіанті... У нас є встановлений порядок: якщо інформація носить закритий характер, тобто вона має якийсь гриф, то відповідно, вона опрацьовується в одному порядку, якщо вона відкрита - відповідно, ми опрацьовуємо її інакше", - зазначила Безугла.

На запитання, чи братиме участь у засіданні міністр оборони, депутат відповіла: "Можливо". Водночас представники Генерального штабу Збройних сил України, за її словами, будуть обов'язково, оскільки "вони в ключовому плані готують інформацію, яку ми будемо заслуховувати".

Окрім питання щодо ескалації конфлікту, за її словами, комітет має намір "опрацювати питання звітності Кабінету міністрів і кілька невеличких питань".

Як повідомлялося, раніше на дошці оголошень при вході у зал засідань ВР було розміщене оголошення про проведення у закритому режимі засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвитку, на якому планують обговорити питання загострення ситуації у зоні проведення ООС. Інформація на сайті ВР та на сайті комітету відсутня. Також в офіційних джерелах не оприлюднено порядку денного засідання.

Зранку 18 лютого збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, хутір Вільний.

Окупанти обстрілювали українських військових із забороненого Мінськими угодами озброєння: мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій та здійснили спробу просування через лінію розмежування.