Ескалація на Донбасі: комітет ВР збереться у закритому режимі
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Інформація про проведення засідання комітету у закритому режимі оприлюднена на дошці оголошень при вході у зал засідань.
«Засідання комітету 19 лютого 2020 року буде проходити у закритому режимі (без присутності представників ЗМІ)», - йдеться в оголошенні.
Водночас на сайті Верховної Ради та на сайті самого профільного комітету станом на 14.20 немає жодної інформації стосовно цього. Також в офіційних джерелах досі не оприлюднено порядку денного засідання.
Попередньо передбачалося, що засідання Комітету з питань нацбезпеки відбуватиметься за участю міністра оборони та начальника Генерального штабу.
Напередодні у ЗМІ з’явилася інформація з посиланням на члена профільного комітету Ірину Верещук про те, що засідання Комітету буде відкритим.
Як повідомляв Укрінформ, уранці 18 лютого збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Унаслідок бою один український військовий загинув, четверо поранені. У ворога один загиблий, п'ять - тяжко поранених.