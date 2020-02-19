Комітет Ради з нацбезпеки збирається через ескалацію на Донбасі

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки на засіданні 19 лютого, розгляне ситуацію у зв’язку з наступом формувань РФ на Донбасі 18 лютого, очікується участь міністра оборони та представників Генштабу.

Про це журналістам у кулуарах Верховної Ради сказала член Комітету з питань нацбезпеки, народний депутат з фракції "Слуга народу" Ірина Верещук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, вона підтвердила, що сьогодні, 19 лютого, о 14:00 розпочнеться засідання Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, на якому розглянуть питання щодо ескалації ситуації на Донбасі через наступ окупантів поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний, Попасна зранку 18 лютого.

На запитання, кого запрошено на засідання, Верещук відповіла: "Представників Генштабу, міністра оборони".

Як повідомляв Укрінформ, 18 лютого зранку збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний, Попасна. Один український військовий загинув, п'ятеро були поранені.