"Хотят ли русские войны?": Кислиця процитував постпреду РФ вірш Євтушенка

Відео
Укрінформ
Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця процитував для російського постпреда Василя Небензі рядки з вірша Євгена Євтушенка "Хотят ли русские войны?".

Зробив він це 18 лютого на засіданні Ради безпеки ООН.

«Коли ростуть, як гриби пам'ятники цьому диктатору і вбивці, автору геноциду українського народу 30-х років (Сталіну - ред.), я хочу закінчити свій виступ питанням до російського представника: "Хотят ли русские войны?" - запитав Кислиця.

Читайте також: Кислиця: Росія утримує на сході України військо, більше за армії деяких країн ЄС

Процитувавши рядки з вірша Євтушенка, Кислиця підкреслив, що відповідь на це запитання в сьогоднішніх умовах стане відома на параді 9 травня в Москві.

Як повідомлялося, 18 лютого відбулося засідання Радбезу ООН з нагоди річниці підписання Мінських угод, яке ініціювала Росія.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-