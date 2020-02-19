"Хотят ли русские войны?": Кислиця процитував постпреду РФ вірш Євтушенка

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця процитував для російського постпреда Василя Небензі рядки з вірша Євгена Євтушенка "Хотят ли русские войны?".

Зробив він це 18 лютого на засіданні Ради безпеки ООН.

«Коли ростуть, як гриби пам'ятники цьому диктатору і вбивці, автору геноциду українського народу 30-х років (Сталіну - ред.), я хочу закінчити свій виступ питанням до російського представника: "Хотят ли русские войны?" - запитав Кислиця.

Процитувавши рядки з вірша Євтушенка, Кислиця підкреслив, що відповідь на це запитання в сьогоднішніх умовах стане відома на параді 9 травня в Москві.

Постпред України в ООН Сергій Кислиця процитував вірша поета Євгена Євтушенка «чи Хочуть росіяни війни», звертаючися до представника Росії Василя Небензі з приводу параду на 9 травня у Москві pic.twitter.com/2lcKqyT9W9 — hromadske (@HromadskeUA) February 18, 2020

Як повідомлялося, 18 лютого відбулося засідання Радбезу ООН з нагоди річниці підписання Мінських угод, яке ініціювала Росія.