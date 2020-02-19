Кислиця: Росія утримує на сході України військо, більше за армії деяких країн ЄС

Російська Федерація продовжує постачати свої окупаційні війська озброєнням, регулярними силами та найманцями, "затьмарюючи деякі європейські армії".

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це заявив у вівторок на засіданні Ради Безпеки ООН заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

Нині, за його словами, на окупованих територіях близько 500 танків, близько 1000 бронетанкових машин, майже 130 реактивних систем залпового вогню, майже 800 артилерійських систем.

За шість років військового вторгнення Росії на Донбас загинули понад 13 000 осіб, понад 27 000 поранено. Понад 1,4 мільйона мешканців Донбасу – вимушені переселенці, нагадав він.

"Захоплені райони перетворилися на край страху і терору", - зазначив Кислиця.

За його словами, місцеву економіку зруйновано, підприємства розбито чи перевезено до Росії. Цього року гуманітарну допомогу потребують понад 3,4 мільйона осіб. Крім того, ця територія, за даними ООН, уже стала однією з найбільш забруднених мінами у світі. Лише торік Російська Федерація направила на окуповані території Донбасу понад 4 000 тонн зброї та боєприпасів.

Росія, за словами заступника міністра, також проводить незаконну паспортизацію на тимчасово окупованих територіях Донбасу, 125 тисяч осіб видали російські паспорти.

Нагадаємо: приблизно о 5 ранку 18 лютого бойовики атакували українські позиції поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.

Штурмова група бойовиків під прикриттям масованого артилерійського вогню ще й захопила одну з передових українських позицій в так званій "сірій зоні". У результаті один український військовий загинув і ще чотири зазнали поранень.