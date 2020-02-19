Кремль продовжує стратегію ескалації воєнних дій на Донбасі — Кислиця

Кремль продовжує стратегію ескалації воєнних дій на Донбасі, грубо порушаючи взяті Росією зобов'язання як стороною Мінських угод.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це заявив у вівторок на засіданні Ради Безпеки ООН заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

"Напад, що здійснився сьогодні, в день п'ятої річниці трагедії в Дебальцевому, є особливо цинічним, - скакав він. - Українські збройні сили дали адекватну відповідь на цей напад, здійснений російськими окупаційними силами із застосуванням забороненої Мінськом зброї, реалізуючи право України на самозахист".

За словами Кислиці, керівництво України підтвердило, що наша прихильність до припинення війни та дотримання досягнутих домовленостей залишається непорушною — як і наша рішучість відбити будь-які акти збройної агресії.

Попри домовленості, досягнуті в Парижі в грудні минулого року, лідерами України, Росії, Франції та Німеччини, за останні два місяці позиції України були обстріляні понад 400 разів, зазначив Кислиця. Від початку цього року 13 українських військовослужбовців загинули та майже 60 були поранені.

"Чи може хтось назвати це замороженим конфліктом? – сказав він - Чи, можливо, конфліктом низької інтенсивності? Це війна. Єдина тривала війна в Європі. Повномасштабна війна, яку ведуть російські війська та її найманці".

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Саме тому моніторинг Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, як і раніше обмежений щодо пересування, а також позбавлений належного доступу до російсько-українського кордону, додав він.

Нагадаємо: приблизно о 5 ранку 18 лютого бойовики атакували українські позиції поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.

Штурмова група бойовиків під прикриттям масованого артилерійського вогню ще й захопила одну з передових українських позицій в так званій "сірій зоні". У результаті один український військовий загинув і ще чотири зазнали поранень.