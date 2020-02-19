Росія призначає на керівні посади в "ДНР" своїх громадян — Кислиця

Щоразу, коли йдеться про виконання мінських зобов'язань, Росія відразу вказує пальцем на Україну: ми, мовляв, повинні вести так званий прямий діалог з представниками двох так званих "місцевих органів влади" у тимчасово окупованій частині Донбасу.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це заявив у вівторок на засіданні Ради Безпеки ООН заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

"Наскільки місцевим є нещодавно призначений виконувач обов'язків глави "уряду Донецька" Володимир Пашков?.. Громадянин Росії, який народився в Сибіру, закінчив російське військово-морське училище і донедавна віцегубернатор Іркутської області Росії", - риторично записав Кислиця.

За його словами, "немає виправдання тому, щоб хтось із Сибіру казав нам, українцям, що робити на нашій території".

Раніше стало відомо, що новим "главою уряду" на окупованій Росією території Донеччини став колишній віцегубернатор Іркутської області Володимир Пашков. У Кремлі, коментуючи цей факт, заявили, що Пашков очолив "уряд" так званої "ДНР" як "приватна особа" і не делегований Російською Федерацією.