Москва може заблокувати вступ України до ЄС та НАТО - турецькі експерти

Дії РФ щодо України, такі як розв’язання війни, анексія територій, намагання дестабілізації всередині країни, спроби впливу на керівництво держави з використанням різних важелів впливу, можуть стати сценарієм для впливу на інші країни.

Про це йдеться у доповіді "Гібридна війна Росії в Україні", оприлюдненій турецьким Фондом політичних, економічних та соціальних досліджень (SETA).

"Короткостроковий інтерес Росії полягає у продовженні конфлікту, щоб чинити постійний тиск на країну та її керівництво, щоб дестабілізувати Україну та ускладнити управління нею. У довгостроковій перспективі йдеться про перетворення війни на Сході України в заморожений конфлікт, як в Абхазії, Південній Осетії та Придністров’ї. Таким чином Москва може заблокувати вступ України до ЄС та НАТО", - йдеться у доповіді.

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У документі в хронологічному порядку викладено події в Україні з кінця 2013 року: Революція гідності, анексія Росією Криму - до кінця 2018 року.

"Ця сама тактика, після адаптації до профілю країни, може бути використана агресором для дестабілізації іншої держави", - йдеться в документі.

Зазначається, що окрім війни РФ використовує як політичну зброю джерела енергії, веде широкомасштабну кібервійну, а також масштабну пропагандистську кампанію, що має на меті, зокрема, послаблення державного устрою України.

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У висновку зазначається, що протидія України у гібридній війні, розв’язаній проти неї Росією, зробила країну сильнішою, проте Києву слід і надалі посилювати державні інституції, виявляти та ліквідувати недоліки в різних сферах, зменшувати залежність від третіх держав щодо використання природних ресурсів та окремої продукції, посилювати та модернізувати збройні сили, створити кваліфіковану структуру проти кіберзагроз. Водночас, у протидії гібридним загрозам, на думку турецьких експертів, доцільним є створення органу, відповідального за виявлення недостовірних новин, встановленні тих, хто ці новини поширює, інформуванні громадськості про такі дії і надання правдивої інформації.