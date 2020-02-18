Світ має засудити наступ російських сил на Донбасі — президент Естонії

Президент Естонської Республіки Керсті Кальюлайд закликала міжнародну спільноту засудити напади підтримуваних Росією сил на Донбасі.

Про це вона написала у Twitter.

«Сьогоднішні напади російських сил на сході України порушують Мінські угоди та мають бути засуджені міжнародною спільнотою. Україна веде боротьбу у справжній війні в центрі Європи. Війні цінностей та принципів. Нам потрібно зберігати єдність з Україною», - наголосила вона.

Як повідомляв Укрінформ, 18 лютого зранку збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний, Попасна. Один український військовий загинув, п'ятеро поранені.

У вівторок ввечері у Нью-Йорку відбудеться засідання Ради безпеки ООН, де обговорюватиметься виконання Мінських угод. Також українська делегація планує порушити питання наступу підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі.