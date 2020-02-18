Військова ескалація на Донбасі порушує Мінські угоди — МЗС Латвії

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевічс заявив про неприпустимість ескалації на Донбасі.

Про це він написав у Twitter.

«Військова ескалація підтримуваних Росією сил біля Золотого на Донбасі в Україні є абсолютно неприйнятною і явним порушенням Мінських угод і положень про припинення вогню», - заявив Рінкевічс.

Раніше міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус і колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт відреагували на наступальні спроби підтримуваних Росією сил.

Як повідомляв Укрінформ, уранці 18 лютого збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил біля Новотошківського, Оріхова, Кримського, хутора Вільного.

Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій і здійснили спробу просування через лінію розмежування.

За даними штабу ООС, один український військовий загинув, четверо були поранені.