"Слуга народу" квапить інші фракції з розглядом "земельного" законопроєкту

Фракція партії "Слуга народу" закликає колег у Верховній Раді пришвидшити розгляд у другому читанні законопроєкту про ринок землі.

Про це заявив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко 17 лютого під час засідання Погоджувальної ради парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми хотіли б від фракції "Слуга народу" звернутися до колег по парламенту з тим, щоб ми все ж таки шукали можливості того, щоб залишаючись у межах регламенту, якось рухатися, можливо, трошки інтенсивніше, тому що Верховна Рада - це законодавчий орган, і у нас дуже-дуже багато роботи, дуже багато законів економічних, антикорупційних, є питання ратифікації, є питання організаційні всередині парламенту... і зараз це все відсунуто на задній план, бо ми знаходимося в розгляді законопроєкту (про ринок землі - ред.). Ми закликаємо до політичної відповідальності всіх колег по парламенту, до, можливо, політичного сумління, що ми можемо знайти спосіб, як ми цей закон можемо розглянути швидше для того, щоб далі просуватися по порядку денному, по плану законопроєктних робіт", - зауважив Корнієнко.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 6 лютого розпочала розгляд у другому читанні законопроєкту №2178-10 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення”.

За перший день розгляду поправок до законопроєкту парламентарії встигли розглянути 184 поправки з більш ніж 4000. За другий депутати розглянули 216 поправок до земельного законопроєкту.

7 лютого голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія спрогнозував, що Рада зможе вийти на рішення щодо ухвалення закону про ринок землі 16-17 квітня.

Читайте також: У Нацбанку не очікують припливу іноземної валюти для купівлі землі

Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10), який, зокрема, передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на продаж землі.

Після цього аграрії провели кілька масових акцій протесту проти запуску ринку землі.

У підготовленому до другого читання законопроєкті передбачено, що купувати землю сільськогосподарського призначення зможуть лише українці; концентрація земель в одних руках становить до 10 тис. га; розрахунок за землю — виключно безготівковий з перевіркою походження коштів; забороняється купувати землю у 50-кілометровій зоні від кордону; зафіксовано мінімальну ціну на земельну ділянку; банки не зможуть купувати землю - лише брати у заставу; частина коштів від продажу земель державної та комунальної власності піде на створення Фонду розвитку сільських територій.