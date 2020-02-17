Рада розгляне план роботи на рік після ухвалення "земельного" закону — Разумков

Верховна Рада планує після ухвалення в другому читанні законопроєкту про ринок землі розглянути план законопроєктних робіт на рік.

Про це сказав Голова ВР Дмитро Разумков 17 лютого під час засідання Погоджувальної ради парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я думаю, що найближчим часом, після того, як буде прийнято рішення щодо закону про землю, ми зможемо розглянути та прийняти рішення щодо плану законодавчої роботи Верховної Ради України на 2020 рік", - сказав Разумков.

У свою чергу перший заступник Голови Верховної Ради, представник Президента в парламенті Руслан Стефанчук уточнив, що пропозиції профільних комітетів, подані до відповідного плану, були минулого тижня зведені в три таблиці.

"Перша таблиця — це зміни фундаментальні, інституційні, законопроєктні акти, які буде напрацьовувати Верховна Рада, уряд і Президент України як суб'єкт законодавчих ініціатив. У першому блоці - 309 законопроєктних ініціатив, куди включаються зміни до Конституції, нові кодифікації, закони, які передбачаються Конституцією, але досі не були розроблені та внесені до зали ВР. Окрім цього, другий блок - це урядові законопроєкти, які не кореспондуються з тими, які були внесені депутатами. І третій блок - це перелік змін і доповнень до чинного законодавства, які будуть напрацьовуватись як додатковий блок", - уточнив Стефанчук.

При цьому він наголосив, що після ухвалення цього плану парламент надаватиме перевагу в розгляді саме тим законопроєктам, які були в нього включені.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 6 лютого розпочала розгляд у другому читанні законопроєкту №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". До законопроєкту загалом внесено понад 4000 поправок.

7 лютого голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія спрогнозував, що Рада зможе вийти на рішення щодо ухвалення закону про ринок землі 16-17 квітня.