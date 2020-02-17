Разумков каже, що українці не скаржаться йому на роботу Ради

Разумков каже, що українці не скаржаться йому на роботу Ради

Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков наголосив, що парламент повинен продемонструвати вміння працювати консолідовано, зважено, враховуючи інтереси й своїх колег, і виборців, і опонентів.

Про це спікер сказав під час засідання Погоджувальної ради в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо ми говоримо про роботу і про конструктив - ви можете бути згодними з тими чи іншими пропозиціями або законопроєктами, можете виступати проти. Однак важливо, щоб Верховна Рада демонструвала те, що вона вміє, може працювати консолідовано, працювати зважено, враховуючи інтереси й своїх колег, і своїх виборців і, навіть своїх опонентів", - підкреслив Разумков.

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Спікер додав, що громадяни під час спілкування з ним у відрядженнях, здебільшого позитивно оцінюють роботу парламенту.

Однак, за словами Разумкова, людям іноді є незрозумілою поведінка народних депутатів, яку вони спостерігають в залі: "і щодо кави, і щодо їжі, і щодо того, що народні депутати достатньо часто займаються своїми власними справами".

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