Разумков каже, що українці не скаржаться йому на роботу Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков наголосив, що парламент повинен продемонструвати вміння працювати консолідовано, зважено, враховуючи інтереси й своїх колег, і виборців, і опонентів.

Про це спікер сказав під час засідання Погоджувальної ради в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо ми говоримо про роботу і про конструктив - ви можете бути згодними з тими чи іншими пропозиціями або законопроєктами, можете виступати проти. Однак важливо, щоб Верховна Рада демонструвала те, що вона вміє, може працювати консолідовано, працювати зважено, враховуючи інтереси й своїх колег, і своїх виборців і, навіть своїх опонентів", - підкреслив Разумков.

Спікер додав, що громадяни під час спілкування з ним у відрядженнях, здебільшого позитивно оцінюють роботу парламенту.

Однак, за словами Разумкова, людям іноді є незрозумілою поведінка народних депутатів, яку вони спостерігають в залі: "і щодо кави, і щодо їжі, і щодо того, що народні депутати достатньо часто займаються своїми власними справами".