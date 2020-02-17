Новий посол України вручив вірчі грамоти емірові Катару

Посол України в Катарі Андрій Кузьменко вручив вірчі грамоти еміру Держави Катар шейху Таміму Аль Тані.

Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Катарі.

"У ході бесіди емір наголосив на готовності катарської сторони до поглиблення співпраці з Україною та побажав послу України успіхів у виконанні важливої дипломатичної місії", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Новий посол України розпочав дипмісію в Катарі

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 19 грудня 2019 року призначив Андрія Кузьменка Надзвичайним і Повноважним Послом України в Державі Катар.

Фото: qatar.mfa.gov.ua