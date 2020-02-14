Новий посол України розпочав дипмісію в Катарі

Новопризначений посол України в Державі Катар Андрій Кузьменко вручив копії вірчих грамот державному міністру у закордонних справах Катару Солтану Аль Мрейхі.

Про це повідомляє пресслужба посольства України в Катарі.

"По завершенні офіційної церемонії сторони обговорили питання подальшого розвитку та поглиблення українсько-катарських відносин", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували у диппредредставництві, катарський високопосадовець запевнив, що катарська сторона надаватиме всебічну допомогу у контексті подальшого поглиблення дружніх відносин між Україною та Державою Катар.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 19 грудня 2019 року призначив Андрія Кузьменка Надзвичайним і Повноважним Послом України в Державі Катар.