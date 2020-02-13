В уряді Джонсона — перші кадрові "втрати" після Brexit

У британському уряді після Brexit пройшли перші відставки міністрів.

Про це повідомляє ВВС.

"Міністр у справах північної Ірландії Джуліан Сміт та міністр у справах бізнесу Андреа Лідсом стали одними з перших "втрат" на тлі того, як Борис Джонсон починає перестановку кабінету", - йдеться у повідомленні.

Міністр житлового будівництва Естер Маквей і міністр навколишнього середовища Тереза Вільєрс також виходять зі складу уряду.

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Міністр освіти Кріс Скидмор і молодші міністри транспорту Нус Гані і Джордж Фрімен також були звільнені.

Крім того, у відставку подав генеральний прокурор країни Джеффрі Кокс.

Водночас очікується, що такі високопоставлені фігури, як канцлер Саджид Джавід, міністр закордонних справ Домінік Рааб і міністр внутрішніх справ Пріті Патель, залишаться на своїх посадах.

Основні зміни передбачаються на рівні молодших міністрів, зокрема, з метою досягнення гендерного балансу. Очікується, що кілька жінок-депутаток, включаючи Анну-Марі Тревельян, Сьюеллу Брейверман і Джилліан Кіган, будуть підвищені на посадах.

Також очікується, що в новий уряд потраплять Олівер Дауден, міністр кабінету Кабміну, та міністр міжнародного розвитку Алок Шарма.

Джонсон має призначити нового міністра для нагляду за будівництвом швидкісної залізничної лінії HS2.

Британському прем'єру також потрібно знайти когось для проведення кліматичного саміту в Глазго в цьому році.

Джонсон зараз призначає нову урядову команду, таким чином сподіваючись реалізувати своє бачення Британії після виходу з ЄС.

Більшість членів кабінету були призначені, коли Джонсон став прем'єр-міністром у липні. Тоді він залишив склад уряду в основному без змін після вирішальної перемоги Консервативної партії на виборах в грудні з планами провести більш суттєву перестановку після виходу Британії з ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, Британія вийшли з Євросоюзу 1 лютого 2019 року.