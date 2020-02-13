Європарламент вирішив почати переговори з Лондоном із жорстких вимог

Європарламент схвалив жорсткі стартові умови для переговорів з Великою Британією про формат її майбутніх із ЄС відносин.

Про це повідомляє BBC.

"Європейський парламент підтримав жорстку стартову позицію для переговорів із Об’єднаним Королівством про його майбутні відносини з Євросоюзом", - йдеться в повідомленні.

Так, євродепутати закликали Британію дотримуватися політики ЄС у низці сфер для того, щоб угода про вільну торгівлю стала можливою. Вимоги варіюються від маркування харчових продуктів та субсидій для компаній тощо. Усе це має бути зроблено з метою "динамічного вирівнювання".

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Європарламент також закликав Лондон вжити заходів для забезпечення того, щоби Brexit не викликав дискримінації за ознакою статі, і до спільної позиції Великої Британії і ЄС на майбутній кліматичній конференції ООН в Глазго в листопаді.

Зазначається, що переговорна позиція ЄС буде узгоджена на зустрічі європейських міністрів 25 лютого.

Як повідомлялося, Велика Британія офіційно покинула Європейський Союз 31 січня цього року.